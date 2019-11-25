"Рик и Морти". Илон Маск озвучил клыкастую версию себя: видео

В третьем эпизоде ​​четвертого сезона фантастического мультсериала "Рик и Морти" появляется герой, прообразом которого стал основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Об этом сообщает IGN.

Персонажа зовут Илон Таск (англ. - бивень), у него растут клыки-бивни. Компания, которой он руководит компанией, называется Tuskla. По сюжету, Туск помогает главным героям построить робота.

Реальный Илон Маск лично озвучил персонажа.

Отмечается, что Маск еще в феврале 2019 года намекал на свое участие в "Рик и Морти", когда сменил свое имя в Twitter на "Илон Таск", но тогда он сказал, что "просто дурачится в Twitter".

11 ноября сообщалось, что сценаристка Джессика Гао, которая получила премию Эмми за эпизод "Огурчик Рик" мультсериала "Рик и Морти", разработает для Disney+ и Marvel сериал "Женщина-Халк".

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