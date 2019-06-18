Сегодня день рождения Пола Маккартни: лучшие его песни - видео

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Музыканту исполняется 77 лет

Сегодня исполняется 77 лет британскому музыканту, одному из основателей и бывшему участнику легендарной группы The Beatles Полу Маккартни.

Он родился в Ливерпуле, Великобритания.

За свою карьеру Маккартни удостоен 16 премий Грэмми, в 2011-м был признан лучшим бас-гитаристом всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Маккартни неоднократно включен в Книгу рекордов Гиннесса, в частности, как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории.

Некоторые самые известные хиты The Beatles были написаны Маккартни.

14 июня сообщалось, что американская певица Мадонна выпустила новый альбом "Madame X". Это ее первый альбом за четыре года. 

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Теги: Пол Маккартни, the beatles
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