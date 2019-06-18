Сегодня день рождения Пола Маккартни: лучшие его песни - видео

Сегодня исполняется 77 лет британскому музыканту, одному из основателей и бывшему участнику легендарной группы The Beatles Полу Маккартни.

Он родился в Ливерпуле, Великобритания.

За свою карьеру Маккартни удостоен 16 премий Грэмми, в 2011-м был признан лучшим бас-гитаристом всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Маккартни неоднократно включен в Книгу рекордов Гиннесса, в частности, как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории.

Некоторые самые известные хиты The Beatles были написаны Маккартни.

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