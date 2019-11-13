Сергей Жадан и "Розділові Наживо". Вышел трейлер фильма: видео

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Фильм-концерт покажут 11 декабря в кинотеатрах Украины

Опубликован трейлер фильма-концерта "Розділові Наживо" с участием поэта Сергея Жадана.

В картине экранизировано последнее выступление культового мультидисциплинарного проекта-перфоманса "роздІловІ". 

В проекте участвуют: Сергей Жадан (текст, голос), Ольга Михайлюк (идея, визуализация), Алексей Ворсоба (музыка, аккордеон), Томаш Сикора (музыка, экспериментальные инструменты и саксофон) и Сергей Пилявец (VJ) .

В комментарии к видео сказано, что режиссер-постановщик Вадим Ильков собрал 11 лучших операторов Украины, которые одновременно следили за выступлением "роздІловІ", раскрывая зрителями неожиданные и захватывающие моменты создания искусства.

Фильм-концерт будет показан 11 декабря во всех кинотеатрах Украины.

Отмечается, что проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.

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Теги: Сергей Жадан, музыка
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