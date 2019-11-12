Дали шаману смартфон. Rammstein на съемках клипа в Африке: видео

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Auslander - третья композициея из нового одноименного альбома, на которую музыканты сняли видеоклип

Группа Rammstein сняла клип на композицию Auslander ("Иноземец") и опубликовала в Youtube видео процесса съемок.

Клип делали в Африке. По сюжету музыканты приплыли на резиновой лодке к одному из местных племен и стали миссионерами, обучающими жителей грамоте. Заканчивается все это в стиле Rammstein.

Auslander - третья композиция из нового одноименного альбома, на которую Rammstein сняли видеоклип.

А вот и сам клип Auslander:

Недавно Тилль Линдеманн, фронтмен группы Rammstein, в рамках собственного проекта Lindemann выпустил совместно со шведским музыкантом Петером Тэгтгреном видеоклип на композицию Ich Weiß Es Nich ("Я не знаю"), при создании которого использовался искусственный интеллект.

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Теги: Rammstein, музыка
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