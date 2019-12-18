Сериалы 2020. HBO анонсировал свои премьеры: видео

Телеканал HBO опубликовал в Youtube видеоролик с тизерами своих сериалов, которые выйдут в 2020 году.

Сначала в ролике напоминают о проектах 2019 года , а затем анонсируют шоу нового телесезона.

В следующем году будут представлены новые сезоны сериалов "Мир Дикого Запада", "Эйфория", "Барри", "Кайф с доставкой", "Комната 104", "Умерь свой энтузиазм", а также "Новый Папа" и другие.

Среди новых проектов запланированы премьеры "Чужака" по роману Стивена Кинга, комедийная фантастика "Авеню 5" с Хью Лори, "Страны Лавкрафта" от Джордана Пила, минисериала "Отмена" с Хью Грантом и Николь Кидман, а также полнометражного фильма "Безупречный" с Хью Джекманом.

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