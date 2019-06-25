Студия Disney показала новый тизер фильма "Король Лев": видео

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Премьера фильма запланирована на 19 июля

Студия Disney представила новый короткий тизер киноадаптации знаменитого "Короля Льва". 

В ролике, длительность которого менее минуты, показаны кадры из фильма. В видео также появился отрывок лирической баллады "Can You Feel the Love Tonight" американской певицы Бейонсе и знаменитого музыканта и актера Дональда Гловера, которая станет официальным саундтреком фильма.

Премьера фильма запланирована на 19 июля.

В апреле киностудия опубликовала официальный трейлер "Короля Льва".

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Теги: фильм, Disney, король лев
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