Студия Disney показала новый тизер фильма "Король Лев": видео

Студия Disney представила новый короткий тизер киноадаптации знаменитого "Короля Льва".

В ролике, длительность которого менее минуты, показаны кадры из фильма. В видео также появился отрывок лирической баллады "Can You Feel the Love Tonight" американской певицы Бейонсе и знаменитого музыканта и актера Дональда Гловера, которая станет официальным саундтреком фильма.

Премьера фильма запланирована на 19 июля.

В апреле киностудия опубликовала официальный трейлер "Короля Льва".

Читайте также: Актер, сыгравший Легасова в "Чернобыле" - о съемках сериала