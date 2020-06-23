Twenty One Pilots выпустили бесконечный клип - видео

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Клип с момента публикации 22 июня до сих пор продолжается в онлайне

Американский дуэт Twenty One Pilots запустил бесконечный клип на сингл Level of Concern. Видео группа разместила на своем YouTube-канале.

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Особенность видео в том, что клип с момента публикации 22 июня до сих пор продолжается в онлайне. Каждые три минуты трек Level of Concern и клип начинаются заново — но уже с новым видеорядом, который каждый раз генерируется из роликов, присылаемых поклонниками.

Режиссером ролика выступил Джейсон Зада. Такой идеей он стремился соединить фанатов и музыкантов на карантине, которые могли поделиться важными моментами их жизни в "бесконечном" стриме.

Принять участие может каждый желающий - для этого нужно просто загрузить свое видео на сайт группы. 

Трек Level of Concern вышел в апреле 2020-го после двухлетнего затишья группы.

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Теги: клип, Twenty One Pilot, шоу-биз
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