У культового фильма Спилберга появился сиквел на 4 минуты: видео

У культового семейного фильма Стивена Спилберга "Инопланетянин", который в 1982 году получил четыре "Оскара" и при бюджете $10 млн собрал более $600 млн, появилось короткометражное продолжение. Его в виде рекламного ролика снял американский интернет-провайдер Xfinity.

В сиквеле "A Holiday Reunion" пришелец через 37 лет вновь появляется на Земле, где встречается с взрослым героем фильма-оригинала и его семьей, а также знакомится с технологиями, которых не было в начале 1980-х - например, с интернетом и технологиями виртуальной реальности.

В начале 2018 года ЦРУ рассекретило документы о холодной войне и НЛО.

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