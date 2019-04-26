Ученые исследовали одно из самых редких явлений Вселенной: видео

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Детектор темной материи XENON1T зафиксировал особый тип радиоактивного распада в ксеноне-124

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Ученые зафиксировали одно из самых редких событий в истории Вселенной: особый тип радиоактивного распада. Об этом пишет Science Alert.

Периодом полураспада - промежуток времени, в течение которого распадается половина данного количества ядер радиоактивного изотопа (которые превращаются в другой элемент или изотоп).

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Детектор темной материи XENON1T зафиксировал особый тип радиоактивного распада в ксеноне-124, который имеет период полураспада 1,8х10 в 22 степени года. Это примерно в триллион раз больше, чем возраст Вселенной.

В ходе эксперимента ученые увидели, что ядро атома захватило два электрона из своих электронных оболочек («двойной электронный захват»). В результате два протона из атомного ядра превратились в нейтроны. Выделившуюся при этом энергию захватили два нейтрино.

"Можно с уверенностью сказать, что XENON1T изучил самое редкое явление во Вселенной", — отметил Итан Браун, ученый Политехнического института Ренессалера в США.

Период полураспада ксенона-124 коллеги Брауна по всему миру изучают с 1955 года.

При этом XENON1T был создан для поиска темной материи.

10 апреля европейским ученым впервые удалось сделать фотографию черной дыры - сверхмассивного коллапсара в галактике Messier 87, находящейся в скоплении Девы. Расстояние до этой черной дыры - около 50 млн световых лет, или почти 500 трлн километров. Чтобы ее сфотографировать, потребовалась сеть из восьми телескопов, установленных на разных континентах.

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Теги: наука, XENON1T, радиоактивный распад
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