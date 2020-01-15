Ученые случайно обнаружили "бактериальные цветы": видео

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Исследователи поняли, как можно управлять "художественной самодеятельностью" бактерий

В Университете Калифорнии биофизики изучали бактерии Escherichia coli и Acinetobacter baylyi и поместили их в одну емкость с питательной средой. Выяснилось, что эти существа невольно создают "произведения микроискусства". Статью о своем открытии авторы опубликовали в eLife, передает Naked science.

"Мы смешивали эти два вида бактерий для другого проекта, но однажды утром я обнаружил таинственный узор в виде цветка в чашке Петри, где днем ранее поместил капельку смеси", – рассказал специалист в области вычислительной биофизики Лиян Сюн.

Исследователи выяснили, как получаются подобные узоры и как управлять такой художественной самодеятельностью бактерий.

Если поместить любые из этих микробов в питательную смесь, они начинают расти, распространяясь по субстрату с приблизительно одинаковой скоростью от центра, то есть от места изначальной дислокации. Однако, в зависимости от вида, делают они это с разной скоростью и различным образом. 

Ученые определили свойства бактерий, которые позволяют им создавать свои рисунки. С помощью матмоделирования они сопоставили физические свойства этих двух видов, такие как скорость роста, морфология и эффективное трение.

A. baylyi может двигаться так быстро, потому обладает так называемой подвижностью микроорганизма. У нее есть маленькие волоскоподобные щетинки, называемые пили, которые несут ее словно крошечные ножки. Эта способность двигаться называется моторикой. У E. coli таких ворсинок нет, поэтому они не могут передвигаться в нужную им сторону.

Когда обе культуры попали в среду с агаром, кишечная палочка, можно сказать, оседлала расширяющуюся внешнюю волну A. baylyi . Именно это создает линию узора. Его неравномерные границы – следствие сопротивления напору A. baylyi.

Чем меньше E. coli оказывается на пути движения A. baylyi , тем дальше продвигается колония последних, и, напротив, крупные сгустки E. coli замедляют их экспансию. Именно это создает цветоподобные формы объединенной колонии. Похожий эффект смогут создавать любые бактерии, если одна из культур будет иметь подвижность, а вторая нет.

Отмечается, что кроме визуальных эффектов, которые могут взять на вооружение любители необычных форм искусства, исследование имеет практическую ценность с медицинской и биологической точек зрения.

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Теги: бактерия, медицина, микробиология
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