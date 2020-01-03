Искусственный интеллект научился точно определять рак груди

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Ученые создали компьютерную программу, которая определяет рак молочной железы по обычным методам обследования с большей точностью, чем специалисты-люди. Об этом сообщает Science Alert.

Исследователи обнаружили, что их модель искусственного интеллекта предсказывает рак груди с уровнем точности, подобным опытным рентгенологам. Также ИИ показал снижение доли случаев, когда диагноз был поставлен неверно.

"Чем раньше выявится рак молочной железы, тем лучше для пациента", - заявил один из исследователей Доминик Кинг.

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