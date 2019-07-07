Бразильский гитарист и певец Жуан Жилберту умер в субботу, 6 июля, в своем доме в Рио-де-Жанейро в возрасте 88 лет. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал его сын Жуан Марсело Жилберту, передает Deutsche Welle.

"Мой отец умер. Его борьба с болезнью была благородной. Он пытался сохранить свое достоинство, теряя самостоятельность", - написал он.

Жуан Жилберту считается одним из зачинателей стилевого направления босанова, rjnjhjt представляtn собой сочетание бразильских фольклорных элементов с джазовыми вариациями.

Успех пришел к Жилберту в конце пятидесятых годов ХХ века после выхода песни Chega de Saudada, музыку к которой написал композитор Антонио Карлос Жобим.

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