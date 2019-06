Опубликована песня Меркьюри, которая считалась утерянной: видео

Студия Universal опубликовала неизданную версию песни вокалиста рок-группы Queen Фредди Меркьюри "Time Waits For No One", которая долгое время считалась утерянной. Об этом сообщает служба Би-би-си.

Артист записал песню в 1986 году для альбома Time. Она также звучала в одноименном мюзикле Дейва Кларка, друга Меркьюри.

Версия песни, исполненной Меркьюри, отличается от оригинальной: там есть только клавиши и вокал.

Неделю назад американская певица Мадонна впервые за четыре года выпустила новый альбом.

