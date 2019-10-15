В США сняли кино о достижениях беженцев из Украины: видео

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В основе фильма - воспоминания украинских переселенцев, которые приехали в США после Второй мировой войны

В США режиссер-документалист украинского происхождения Матей Силецкий снял документальный фильм о вкладе беженцев  из Украины в развитие Соединенных Штатов. Об этом сообщает Голос Америки.

В основе кинокартины "Баба бабе сказала" - воспоминания украинских переселенцев, которые приехали в США после Второй мировой войны.

По мнению режиссера, его фильм может помочь американскому обществу иммигрантов и оценить их роль в жизни страны.

Все героям ленты - от 70 до 90 лет, все они иммгрировали в США в детстве. Они рассказывают, как строили свою жизнь на новой родине.

Отмечается, что сейчас фильм находится на финальной стадии монтажа. ЕГо премьера запланирована на февраль следующего года.

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Теги: украинцы, беженцы, документальный фильм, Матей Силецкий
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