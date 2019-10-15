Холодный Яр на фронте. Трейлер нового фильма "93: Бій за Україну"

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Премьера первой части картины состоялась 20 октября 2017 года в Киеве

На YouTube-канале Lidi Ya Films опубликован трейлер второй части документального фильма о бойцах 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", воевавших в Донбассе за Украину.

"Рассказ об ожесточенных боях 2014-2015 годов на самом горячем донецком направлении фронта уже скоро появится для просмотра", - говорится в подписи к трейлеру. 

Фильм снят при поддержке Днепропетровского областного Союза воинов АТО, его сюжет выстроен по рассказам "холодноярцев" и на основе видеосъемок участников боевых действий, которые начались для бригады в марте 2014 года с прикрытия госграницы на севере Луганской области. 

Премьера первой части картины состоялась 20 октября 2017 года в Киеве. 

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Теги: война, Донбасс, 93: бій за Україну, Lidiyafilms
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