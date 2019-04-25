В трейлере "Люди в черном 4" предстал актер из "Мстителей": видео

Сегодня, 25 апреля, в сети опубликовали новый дублированный трейлер четвертой части комедийного фантастического боевика "Люди в черном". Видео представлено на YouTube-канале компании-дистрибьютора B&H Film Distribution Company.

Режиссером фильма под названием "Люди в черном: Интернешнл" выступил Ф. Гэри Грей.

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Картина является своего рода перезапуском известной картины. В ней появятся новые герои. Агентов Джея и Кея, которых играли Уилл Смит и Томми Ли Джонс, заменят Эйч и Эм в исполнении актеров Криса Хемсворта ("Мстители", "Тор") и Тесса Томпсона ("Тор: Рагнарок", "Крид").

Также в картине снялись Ребекка Фергюсон ("Миссия невыполнима: Фолаут", "Миссия невыполнима: Нация изгоев", "Геракл"), Лиам Нисон ("Пассажир", "Воздушный маршал") и другие.

Сюжет нового фильма будет связан с показанными в предыдущих трех частях эпизодами, но события будут происходить в другом месте и не будет связан с трилогией Барри Зонненфельда.

"У сверхсекретного агентства, которое контролирует пришельцев-нелегалов на Земле, снова будет много работы. Агенты в черном нового поколения встанут на защиту человечества от незваных инопланетных гостей", - говорится в подписи к трейлеру.

Премьера в Украине запланирована на 13 июня 2019 года.