В Украине сняли фильм о посттравматическом синдроме: видео

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Саундтрек к фильму записала группа "Линия Маннергейма" Сергея Жадана

21 декабря состоится презентация документального фильма о посттравматическом синдроме у ветеранов – "Синдром войны. Я привык убивать". Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на режиссер ленты Елену Солодовникову.

"Несмотря на несколько провокационное название, цель фильма - показать, что ветераны, вернувшись с фронта, не "кровожадные убийцы", а наоборот должны быть интегрированы в мирную общественную жизнь с помощью качественной психологической помощи", - сказала Солодовникова.

По ее словам, ленту готовили более двух лет. Это не глянец - это жесткая правда жизни. Несмотря на тяжелую тематику посттравматического синдрома, фильм снят без морализаторства, депрессивного тона и лишнего пафоса. А наоборот с легким юмором и иронией.

Саундтрек к фильму записала группа "Линия Маннергейма" Сергея Жадана.

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Теги: трейлер, ПТСР
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