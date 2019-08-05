В Украине сняли семейный фильм о псе-супергерое: трейлер

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Премьера художественного фильма "Фокстер и Макс" запланирована на 19 сентября

Госкино опубликовало второй официальный трейлер фантастического фильма "Фокстер и Макс" - украинского кинофэнтези о приключениях подростка и пса-супрегероя.

По сюжету, двенадцатилетний школьник Макс убегает из дома и прячется под мостом. Там он находит баллончик с нано-красками и рисует граффити собаки. Неожиданно рисунок оживает и превращается в "пса-наноробота с суперспособностями".

С этого момента за ними начинает охотиться некий опасный преступник, который не остановится ни перед чем, чтобы завладеет мощной технологией. Макс попадает в водоворот приключений, благодаря которым он находит настоящих друзей.

Производство фильма началось еще в 2017 году. Съемки проходили на улицах Киева с использованием современных технологий и настоящих роботов. Премьера запланирована на 19 сентября.

Читайте также: Кино. "1917" с Камбербэтчем в главной роли: трейлер

 

 

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: украинское кино, Держкіно, Фокстер и Макс
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Стрельба в Кирилловке: пострадавший скончался в больнице – видео
Стрельба в Кирилловке: пострадавший скончался в больнице – видео
В Сибири горит артиллерийский арсенал армии РФ: видео
В Сибири горит артиллерийский арсенал армии РФ: видео
В Украине сняли семейный фильм о псе-супергерое: трейлер
В Украине сняли семейный фильм о псе-супергерое: трейлер
ТЭК Компания из США оспорила результаты конкурса по "Дельфину"
Хлебный бизнес Лещинского в Одессе обанкротился
Продовольствие Хлебный бизнес Лещинского в Одессе обанкротился
Россия резко сократила поставки угля в Украину
ТЭК Россия резко сократила поставки угля в Украину
Популярное
фото/видео
Стрельба в Кирилловке: пострадавший скончался в больнице – видео
Стрельба в Кирилловке: пострадавший скончался в больнице – видео
В Сибири горит артиллерийский арсенал армии РФ: видео
В Сибири горит артиллерийский арсенал армии РФ: видео 15:16
В Украине сняли семейный фильм о псе-супергерое: трейлер
В Украине сняли семейный фильм о псе-супергерое: трейлер 14:00
На барке страны НАТО провели ритуал с моряками из Украины: видео
На барке страны НАТО провели ритуал с моряками из Украины: видео 13:19
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 