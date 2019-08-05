В Украине сняли семейный фильм о псе-супергерое: трейлер

Госкино опубликовало второй официальный трейлер фантастического фильма "Фокстер и Макс" - украинского кинофэнтези о приключениях подростка и пса-супрегероя.

По сюжету, двенадцатилетний школьник Макс убегает из дома и прячется под мостом. Там он находит баллончик с нано-красками и рисует граффити собаки. Неожиданно рисунок оживает и превращается в "пса-наноробота с суперспособностями".

С этого момента за ними начинает охотиться некий опасный преступник, который не остановится ни перед чем, чтобы завладеет мощной технологией. Макс попадает в водоворот приключений, благодаря которым он находит настоящих друзей.

Производство фильма началось еще в 2017 году. Съемки проходили на улицах Киева с использованием современных технологий и настоящих роботов. Премьера запланирована на 19 сентября.

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