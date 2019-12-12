"Ведьмак". Появилась информация о сюжете первого сезона: видео

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Премьера "Ведьмака" состоится на Netflix 20 декабря

Стрим-сервис Netflix опубликовал финальный трейлер самого ожидаемого фэнтезийного сериала года – "Ведьмак".

Видео дает представление об основных сюжетных линиях первого сезона шоу.

Действие будет развиваться вокруг противостояния королевства Цинтра и империи Нильфгаард, вызванного, в частности, борьбой за принцессу Цири (Фрейя Алан) – одну из трех главных персонажей сериала. Защищать девушку будут Геральт (Генри Кавилл) и Йеннифэр (Аня Чалотра).

Последние секунды трейлера отданы разговору Геральта и его лучшего друга – трубадура Лютика.

Перед публикацией финального трейлера Netflix обнародовал проморолики, в которых герои сериала рассказывают о себе.

Премьера "Ведьмака" состоится на Netflix 20 декабря. Шоу официально продлено на второй сезон.

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Теги: трейлер, сериал, ведьмак
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