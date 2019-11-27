"Ведьмак". Анджей Сапковский рассказал о посещении съемок

Анджей Сапковский (Фото: EPA)

Польский писатель Анджей Сапковский побывал на съемочной площадке сериала "Ведьмак", который делает Netflix, и рассказал о своих впечатлениях. Об этом сообщает Redanian Intelligence.

Анджей Сапковский: "Я был тронут. Меня там все очаровывало, даже дыхание перехватывало. Мне все показали. Монументальные декорации, костюмы, грим, актерское мастерство, работа экипажа и техников", - сказал писатель.

Также Сапковский отметил, что спокойно относится к нововведениям в сюжете, которые вносят создатели киноадаптации его книг.

"Авторы адаптаций литературных произведений для других средств массовой информации имеют право быть суверенными создателями с неограниченным правом на свободу творчества. В частном случае этой адаптации их идеи могут отличаться от моих. И даже когда некоторые их идеи отличаются от моих, ну и что? Мои книги - это не Библия", - рассуждает писатель.

Старт показа сериала "Ведьмак", который считают самой ожидаемой фэнтази-премьерой года, запланирован на 20 декабря.

"Ведьмак" - это популярная во всем мире польская фэнтези-сага: два сборника рассказов и шесть романов Анджея Сапковского про похождения наемника Геральта - профессионального охотника на чудовищ, угрожающих людям. Плюс три видеоигры-сиквела и комиксы.

14 ноября сообщалось, что стрим-сервис Netflix продлил сериал "Ведьмак" на второй сезон еще до премьеры, которая запланирована на декабрь этого года.

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