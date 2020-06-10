"Віддалений гавкіт собак". Фильм о Донбассе получил престижную премию Peabody

Сегодня, 10 июня, стали известны лауреаты международной премии Peabody Awards – среди них фильм о Донбассе "Віддалений гавкіт собак" (The Distant Barking of Dogs). Об этом сообщил в Facebook ассистент режиссера картины Азад Сафаров.

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"Віддалений гавкіт собак" был награжден в категории полнометражных документальных фильмов. Это фильм датского режиссера Симона Леренга Вильмонта, совместного производства Дании, Швеции и Финляндии.

В картине рассказывается о 10-летнем мальчике, который живет вблизи линии фронта на Донбассе.

Фильм снимали в селе Гнутово (административно входит в состав Мариуполя) Донецкой области с 2015 по 2017 год.

Его первой наградой стала премия Амстердамского документального кинофестиваля 2017 года в номинации "Лучший дебют".

Издание The Hollywood Reporter назвало фильм красивым, трогательным и нюансированным рассказом о войне глазами ребенка, в котором противопоставлены суровые реалии войны и невинность детства.

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