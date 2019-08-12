Во Франции показали редчайших белых львят: видео

Французская благотворительная организация по охране природы представила публике двух редких белых львят. Об этом сообщает ВВС.
Родители Налы и Симбы были спасены из цирка.
Белые львы не представляют собой отдельного подвида. Необычный окрас их шерсти является результатом лейкизма - мутации, вызывающей частичную потерю пигментации наружного покрова у животных.
На протяжении веков слухи о таинственных белых львах циркулировали в Южной Африке. Легенда гласит, что белая шерсть представляет собой добро, которое можно найти во всех существах.
Первые наблюдения белых львов зафиксированы в начале 20 века. Однако подтверждение их существования было получено лишь в 1975 году, когда двух белых львят обнаружили в заповеднике Тимбавати в Южной Африке.
28 июля в зоопарке в Сан-Диего самка южного белого носорога по кличке Виктория родила детеныша после искусственного осеменения.