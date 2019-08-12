Во Франции показали редчайших белых львят: видео

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Подтверждение существования белых львов было получено лишь в 1975 году

Французская благотворительная организация по охране природы представила публике двух редких белых львят. Об этом сообщает ВВС.

Родители Налы и Симбы были спасены из цирка.

Белые львы не представляют собой отдельного подвида. Необычный окрас их шерсти является результатом лейкизма - мутации, вызывающей частичную потерю пигментации наружного покрова у животных.

На протяжении веков слухи о таинственных белых львах циркулировали в Южной Африке. Легенда гласит, что белая шерсть представляет собой добро, которое можно найти во всех существах.

Первые наблюдения белых львов зафиксированы в начале 20 века. Однако подтверждение их существования было получено лишь в 1975 году, когда двух белых львят обнаружили в заповеднике Тимбавати в Южной Африке.

28 июля в зоопарке в Сан-Диего самка южного белого носорога по кличке Виктория родила детеныша после искусственного осеменения. 

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Теги: животные, лев, цирк
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