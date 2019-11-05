Вселенная Звездных войн. Вышел тизер сериала "Мандалорец": видео

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Премьера сериала состоится 12 ноября - в день запуска нового стримингового сервиса Disney+

Премьера сериала "Мандалорец", который является составной частью космической саги "Звездные войны", состоится 12 ноября - в день запуска нового стримингового сервиса Disney+. А пока на YouTube-канале IGN опубликовали его тизер.

Действие сериала будет разворачиваться пять лет спустя после событий фильма "Возвращение джедая" - после падения Галактической Империи, но до появления Первого Ордена. Главный герой - охотник за головами из когда-то могучего клана воинов-мандалорцев, живущий на окраине Новой республики.

Создатель, сценарист, шоураннер и исполнительный продюсер сериала - Джон Фавро.

Главную роль исполняет Педро Паскаль, другие роли сыграли: Джина Карано, Ник Нолти, Джанкарло Эспозито, Карл Уэзерс, Эмили Суоллоу и Вернер Херцог.

Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов.

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Теги: звездные войны, сериал, Мандалорец
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