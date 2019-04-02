Вышел трейлер фэнтези с Виталием Вирастюком и Жаном Рено: видео

В сети появился трейлер приключенческого фэнтези "Полина и тайна киностудии" французского режиссера Олиаса Барко, в котором играют Жан Рено, а также Василий Вирастюк.

По сюжету фильма 11-летняя Полина ничего не знает о своем прошлом и родителях, а живет с теткой и двоюродным братом, которые хотят избавиться от нее. Родственников интересует наследство Полины - киностудия.

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Однако ей удается сбежать, и Полина попадает в волшебную стран.

“Полина и тайна киностудии - фильм совместного производства Украины, Франции и Бельгии. Его снимали в Украине осенью 2015 года.

Ранее интервнете опубликован первый трейлер фильма "Мертвые не умирают" Джима Джармуша. В мировой прокат картина выйдет 14 июня.