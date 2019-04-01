Появился первый трейлер нового фильма Джима Джармуша о зомби

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В фильме задействован "величайший подбор актеров на роль зомби"

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В интернете опубликован первый трейлер фильма "Мертвые не умирают" Джима Джармуша. В мировой прокат картина выйдет 14 июня.

Подробности о сюжете пока не разглашаются.

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Режиссер задействовал в съемках такой актерский состав, который дистрибьютор фильма, компания Focus Features описала как "величайший подбор актеров на роль зомби".

Игги Поп, Том Уэйтс, RZA и Селена Гомес сыграли главные роли вместе с актерами Адамом Драйвером, Тильдой Суинтон, Хлоей Севиньи, Стивом Бушеми, Дэнни Гловером, Калебом Лэндри Джонсом, Рози Перес, Сарой Драйвер и Кэрол Кейн.

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Теги: фильм, зомби, Джим Джармуш
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