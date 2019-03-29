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29.03.2019, 15:40

Джармуш снял новый фильм с "величайшим кастом на роль зомби"

Джармуш снял новый фильм с "величайшим кастом на роль зомби" - Фото
Джим Джармуш и Игги Поп (фото - ЕРА)

Дистрибьюторская компания Focus Features описала актерский состав фильма как "величайший подбор актеров на роль зомби"

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14 июня состоится премьера нового фильма американского режиссера Джима Джармуша "Мертвые не умирают", в котором снялись Билл Мюррей, Игги Поп, Том Уэйтс, RZA, Тильда Суинтон, Хлоя Севиньи, Стив Бушеми и Селена Гомес. Об этом сообщает Rolling Stone.

Джармуш является также автором сценария фильма.

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Режиссер задействовал в съемках такой актерский состав, который дистрибьютор фильма, компания Focus Features описала как "величайший подбор актеров на роль зомби".

Подробности о сюжете пока не разглашаются.

Игги Поп, Том Уэйтс, RZA и Селена Гомес сыграют главные роли вместе с актерами Адамом Драйвером, Тильдой Суинтон, Хлоей Севиньи, Стивом Бушеми, Дэнни Гловером, Калебом Лэндри Джонсом, Рози Перес, Сарой Драйвер и Кэрол Кейн.

Почти со всеми из перечисленных актеров и музыкантов Джармуш работал ранее.

На днях создатели фильма "Віддана" по мотивам книги Софии Андрухович "Феликс Австрия", презентовала первый тизер ленты

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Теги: кино, Джим Джармуш, Игги Поп, Тильда Суинтон
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