Появился первый тизер фильма "Віддана" по Софии Андрухович: видео

Создатели фильма "Віддана" по мотивам книги Софии Андрухович "Феликс Австрия", презентовала первый тизер ленты. Об этом сообщается на сайте компании FILM.UA, которая занимается производством фильма.

Полную авторскую версию можно увидеть на широких экранах в кинотеатрах.

Реклама

В украинский прокат фильм режиссера Кристины Сиволап выйдет в начале 2020 года. Картина создается при поддержке Кабмина и Министерства культуры.

"В тизере нам хотелось познакомить зрителей с будущей атмосферой фильма, его настроением и, конечно же, миром главной героини", - говорится в сообщении компании.

Там отметили, что специально для тизера Евгений Филатов (The Maneken) написал новую аранжировку композиции "Човен", а вокалистка группы Один в каное Ирина Швайдак - записала новую вокальную партию.

Главные роли в фильме исполнят Марианна Янушевич, Алеся Романова и Роман Луцкий. Съемки начнутся в апреле, а в широкий украинский прокат "Віддана" выйдет в 2020 году.

Как сообщалось, третьим хедлайнером фестиваля Atlas Weekend, который пройдет в июле в Киеве, стал бывший участник группы Oasis Лиам Галлахер.