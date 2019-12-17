Вышел трейлер мультфильма, где Супермен служит Сталину: видео

Опубликован первый трейлер нового анимационного фильма от WBHE, основанного на классическом комиксе– "Супермен. Красный сын" (Superman: Red Son).

Мультфильм создан на основе оригинального комикса Марка Миллара, более всего известного в качестве автора сценария фильма "Kingsman: Секретная служба".

В новом проекте Супермена озвучивает Джейсон Айзекс. Премьера запланирована на начало 2020 года.

"Супермен. Красный сын" – это трехсерийный комикс, изданный DC Comics под импринтом Elseworlds в апреле 2003 года. Марк Миллар создал комикс на основе идеи "а что, если бы Супермен вырос в Советском Союзе?".

История рассказывает о вмешательстве супергероев в ход Холодной войны. В ней шаттл Супермена приземлился в одном из советских колхозов. И вместо борьбы за "правду, справедливость и американский образ жизни" Супермен стал борцом "за Сталина, социализм и интернациональную экспансию".

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