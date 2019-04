Вышла браузерная стратегия по сериалу "Игра престолов": видео

Телеканал HBO и Yoozoo Games выпустили браузерную стратегию по культовому сериалу "Игра престолов". Об этом сообщается на официальном Twitter игры.

Игра называется Game of Thrones: Winter is Coming. Действие разворачивается с момента начала глобальной войны - убийства Эддарда Старка.

Реклама

Игроку следует выбрать персонажа - лорда или леди. Затем нужно достраивать и развивать его дом, набирать армию для защиты и взаимодействовать с ключевыми персонажами сериала.

"Всегда будьте бдительны и отразите внезапные атаки или проявите инициативу и нападите на своих врагов", - отмечают разработчики.

Pay close attention to timing when upgrading buildings and leveling research. After you complete Chapter 4 of the quests line, you can access the Challenge modes by clicking the “Event” icon in the upper right corner of the game. #gameofthrones #got#ironthrone #strategygames pic.twitter.com/3M3BB944Fp — Game of Thrones Winter is Coming (@got_coming) 1 квітня 2019 р.

Авторы игры говорят, что фанов сериала ожидают все основные достопримечательности семи королевств, слава и величие. В отдельном режиме можно пройти главные сюжетные моменты сериала, став их непосредственным участником.

Game of Thrones Winter is Coming, the officially licensed PC browser game, has launched worldwide and is now available in English, with additional languages to follow. Share the CGI trailer and tag your friends to play together! https://t.co/uBXA4k6oEx #gameofthrones #gotpic.twitter.com/OIbFwkX1bH — Game of Thrones Winter is Coming (@got_coming) 27 березня 2019 р.

Видео: God Defender

Смотрите также: За кадром. Как снимали самую эпичную сцену Игры престолов: видео

"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. 12 ноября он анонсировал создание еще двух приквелов сериала - предыстории и продолжения. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов. Премьера восьмого сезона запланирована на 14 апреля. Финальная часть сериала будет состоять всего из шести серий.