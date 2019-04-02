Вышла браузерная стратегия по сериалу "Игра престолов": видео

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В отдельном режиме игры можно пройти главные сюжетные моменты сериала, став их непосредственным участником

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Телеканал HBO и Yoozoo Games выпустили браузерную стратегию по культовому сериалу "Игра престолов". Об этом сообщается на официальном Twitter игры. 

Игра называется Game of Thrones: Winter is Coming. Действие разворачивается с момента начала глобальной войны - убийства Эддарда Старка.

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Игроку следует выбрать персонажа - лорда или леди. Затем нужно достраивать и развивать его дом, набирать армию для защиты и взаимодействовать с ключевыми персонажами сериала.

"Всегда будьте бдительны и отразите внезапные атаки или проявите инициативу и нападите на своих врагов", - отмечают разработчики.

Авторы игры говорят, что фанов сериала ожидают все основные достопримечательности семи королевств, слава и величие. В отдельном режиме можно пройти главные сюжетные моменты сериала, став их непосредственным участником.

Видео: God Defender

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"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. 12 ноября он анонсировал создание еще двух приквелов сериала - предыстории и продолжения. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов. Премьера восьмого сезона запланирована на 14 апреля. Финальная часть сериала будет состоять всего из шести серий.

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Теги: видео, Игра престолов, игра
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