Знаменитый рэпер выпустит альбом колыбельных: видео

Знаменитый рэпер Snoop Dogg (Снуп Догг) выпускает альбом колыбельных песен. Об этом сообщает Billboard.

Проект получил название Lullaby Renditions of Snoop Dogg, он выйдет в популярной серии Rockabye Baby!

Сообщается, что в новой пластинке будут представлены "невероятно нежные и мелодичные" версии хитов музыканта - в инструментальном исполнении без текстов.

Премьера анимационного видео на Gin & Juice состоялась 26 ноября 2019 года.

На физических носителях альбом увидит свет 29 ноября, а в цифровом формате - 6 декабря.

Трек-лист альбома:

1. Gin and Juice

2. What’s My Name?

3. Beautiful

4. Drop It Like It’s Hot

5. Lay Low

6. Sensual Seduction

7. Young, Wild & Free

8. Snoop’s Upside Ya Head

9. California Roll

10. Trust Me

11. Slow Down

12. Doggy Dogg World

Читайте также: Тилль Линдеманн снял в своем клипе украинскую поп-певицу: видео