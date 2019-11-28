Знаменитый рэпер выпустит альбом колыбельных: видео

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Хиты Snoop Dogg’а выходят в новой аранжировке

Знаменитый рэпер Snoop Dogg (Снуп Догг) выпускает альбом колыбельных песен. Об этом сообщает Billboard.

Проект получил название Lullaby Renditions of Snoop Dogg, он выйдет в популярной серии Rockabye Baby! 

Сообщается, что в новой пластинке будут представлены "невероятно нежные и мелодичные" версии хитов музыканта - в инструментальном исполнении без текстов.

Премьера анимационного видео на Gin & Juice состоялась 26 ноября 2019 года.

На физических носителях альбом увидит свет 29 ноября, а в цифровом формате - 6 декабря.

Трек-лист альбома:

1. Gin and Juice
2. What’s My Name?
3. Beautiful
4. Drop It Like It’s Hot
5. Lay Low
6. Sensual Seduction
7. Young, Wild & Free
8. Snoop’s Upside Ya Head
9. California Roll
10. Trust Me
11. Slow Down
12. Doggy Dogg World

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Теги: Снуп Догг, музыка
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