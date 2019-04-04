Зрители смогут увидеть отложенную "Войну токов" о Тесле: видео

Американский историко-биографический фильм режиссера Альфонсо Гомес-Рехона "Война токов", который был отложен из-за секс-скандала с продюсером Харви Вайнштейном, выйдет в прокат. Об этом сообщает Deadline.
Премьера картины о противостоянии Томаса Эдисона и Николы Теслы (а также Джорджа Вестингауза) в борьбе за использование постоянного и переменного тока состоялась на кинофестивале в Торонто в 2017 году. В прокат фильм не вышел.
Главные роли в картине исполнили известный по ролям Шерлока Холмса в сериале "Шерлок" (2010) и журналиста Джулиана Ассанжа в триллере "Пятая власть" (2013) Бенедикт Камбербэтч, Майкл Шеннон и Николас Холт.
Согласно сообщению, режиссеру разрешили перемонтировать "Войну токов". Новую версию в американский прокат выпустит дистрибьютор Upstart 101 Studios.
Премьера запланирована на август 2019 года.
Скандал с 66-летним Вайнштейном разгорелся в 2018 году. Ему предъявлены пять обвинений в связи с изнасилованием, которое, предположительно, произошло в марте 2013 года, а также в связи с принуждением к сексу в 2006 году. Он отрицает все обвинения. Его обвиняют более 80 женщин.
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