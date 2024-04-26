Антициклон несет приятные сюрпризы. Чего ожидать от погоды в выходные
В Украине в выходные, 27-28 апреля, ожидаются дожди с грозами. Как сообщает Наталка Диденко, антициклон в ближайшие дни вытеснит дожди из Украины и практически повсюду будет преобладать сухая красивая погода с белыми облаками и витаминным ласковым солнцем.
Разве что остатки атмосферного восточного фронта добавят немного дождливой влаги в ближайшую ночь на северо-востоке Украины и вечером в воскресенье на Левобережье.
Температура в течение дня ожидается +17...+22, на востоке — до +22...+26 градусов. Вербное воскресенье будет красивым и цветущим, с невероятной сиренью, тюльпанами.
Погода в Киеве
В Киеве 27-28 апреля будет отличная погода, без дождей, с солнышком, с максимальной температурой воздуха днем около +20...+21 градус.
Погода во Львове
Во Львове также сухо и преимущественно солнечно. Температура воздуха ночью +4...+6, днем теплее – +18...+19 градусов.
Погода в других городах Украины
В Днепре тепло. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +20...+22 градуса. В воскресенье ожидается дождь с грозой.
В Одессе без осадков и солнечно. Температура воздуха ночью +7...+10, днем +20...+22 градуса.
По предварительным прогнозам, на Пасху в Украине ожидается теплая погода с температурой воздуха +19...+25 градусов. В ночь на Пасху будет сухо, а вот днем 5 мая есть вероятность кратковременного дождя в западных, северных и центральных областях, на востоке и юге – сухо.