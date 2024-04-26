Антициклон несе приємні сюрпризи. Чого очікувати від погоди у вихідні

Вихідними в Україні буде чудова весняна погода. Переважно сухо і сонячно

Фото: Укргідрометцентр / погода на 27 квітня

В Україні у вихідні, 27-28 квітня, очікуються дощі з грозами. Як повідомляє Наталка Діденко, антициклон впродовж найближчих днів витіснить дощі з України й практично повсюди переважатиме суха красива погода із білими хмарками та вітамінним лагідним сонцем.

Хіба що залишки атмосферного східного фронту додадуть трохи дощової вологи найближчої ночі на північному сході України та ввечері в неділю на Лівобережжі.

Температура протягом дня очікується +17...+22 градуси, на сході — до +22...+26 градусів. Вербна неділя буде красивою і квітучою, з неймовірним бузком, тюльпанами.

Погода в Києві

У Києві 27-28 квітня буде чудова погода, без дощів, із сонечком, з максимальною температурою повітря вдень близько +20...+21 градус.

Погода у Львові

У Львові так само сухо і переважно сонячно. Температура повітря вночі +4...+6, вдень тепліше – +18...+19 градусів.

Погода в інших містах України

У Дніпрі тепло. Температура повітря вночі +9...+11, вдень +20...+22 градуси. В неділю очікується дощ із грозою.

В Одесі без опадів і сонячно. Температура повітря вночі +7...+10, вдень +20...+22 градуси.

За попередніми прогнозами, на Великдень в Україні очікується тепла погода з температурою повітря +19...+25 градусів. У ніч на Великдень буде сухо, а ось вдень 5 травня є ймовірність короткочасного дощу в західних, північних та центральних областях, на сході та півдні – сухо.