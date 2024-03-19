Благовещение в Украине. Когда отмечается по новому календарю

Благовещение в этом году выпадает на 25 марта

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Благовещение Пресвятой Богородицы

По христианской традиции, этот праздник отмечает благую весть от архангела Гавриила к Деве Марии о том, что она непорочно начнет от Святого Духа и родит Иисуса Христа – Сына Божия, Мессию.

Когда празднуют Благовещение в Украине

Благовещение по традиции отмечается за 9 месяцев до Рождества. Раньше в Украине праздновали 7 апреля. Но по новому календарю Рождество празднуется 25 декабря, следовательно и Благовещение отмечается раньше – 25 марта.

Приметы на Благовещение

У европейских народов праздник ассоциируется с приходом весны. Считается, что весна в этот день окончательно поборола зиму, Бог благословляет землю и открывает ее для сева. По народным представлениям только после Благовещения можно было начинать полевые работы. Раньше же "беспокоить" землю считалось большим грехом.

Христианские традиции в Украине сосуществовали с языческими. Поэтому на праздники много примет о природе и т.д. Существовало поверье, что на Благовещение открывалась земля и из нее выползали змеи, ужи и другие пресмыкающиеся.

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Считалось, что когда на Благовещение, идя за водой, девушка найдет цветок первоцвета, этим летом она выйдет замуж. Подснежник, который найдут на Благовещение, предвещает счастье.

Также существует поверье: какая погода на Благовещение, такова и на Пасху. Если в преддверии Благовещения ночь теплая, а если идет снег и мороз, то весной будет поздней. Если на Благовещение дождь идет, то хорошо уродит рожь.

Что делать на Благовещение

В этот день издавна существовал обычай выпускать на волю птиц, чтобы пели на свободе, Бога прославляли и просили счастья-удачи тому, кто их выпустил.

Хозяин выпускает на волю, на солнце, также всех животных, даже собаку и кота выгоняет во двор, чтобы слышали весну и сами о себе заботились. Пчеловоды в этот день выставляют во двор ульи.

В семьях на Благовещение принято собираться за праздничным столом, а также молиться.

Что нельзя делать на Благовещение

В этот день по религиозным традициям не рекомендуют, шить, резать и стричься. Также нельзя ссориться, ругаться, обижать кого-либо, или вспоминать старые обиды.

Что можно есть на Благовещение

В это время продолжается Великий пост. И продукты животного происхождения есть нельзя. Но в честь такого праздника разрешается употреблять в пищу рыбу. Есть рыбу разрешается в вареном или тушеном виде в течение дня.