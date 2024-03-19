Благовіщення в Україні. Коли відзначається за новим календарем

Благовіщення цього року в Україні випадає на 25 березня

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Благовіщення Пресвятої Богородиці

За християнською традицією, це свято відзначає благу звістку від архангела Гавриїла до Діви Марії про те, що вона непорочно зачне від Святого Духа і народить Ісуса Христа – Сина Божого, Месію.

Коли святкують Благовіщення в Україні

Благовіщення за традицією святкують за 9 місяців до Різдва. Раніше в Україні святкували 7 квітня. Але за новим календарем Різдво святкують 25 грудня, отже, і Благовіщення відзначається раніше – 25 березня.

Прикмети на Благовіщення

У європейських народів свято асоціюється із приходом весни. Вважається, що весна цього дня остаточно поборола зиму, Бог благословляє землю і відкриває її для сівби. За народними уявленнями, лише після Благовіщення можна було розпочинати польові роботи. Раніше ж "турбувати" землю вважалося великим гріхом.

Християнські традиції в Україні співіснували з язичницькими. Тому на свята є багато прикмет про природу тощо. Існувало повір'я, що на Благовіщення відкривалася земля і з неї виповзали змії, вужі та інші плазуни.

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Вважалося, що, коли на Благовіщення, йдучи по воду, дівчина знайде квітку первоцвіту, цього літа вона вийде заміж. Пролісок, що знайдуть на Благовіщення, віщує щастя.

Також існує повір'я: яка погода на Благовіщення, така і на Великдень. Теплою також буде весна, якщо у переддень Благовіщення ніч тепла, а якщо іде сніг та мороз, то весна буде пізньою. Якщо на Благовіщення дощ іде, то добре вродить жито.

Що робити на Благовіщення

Цього дня здавна існував звичай випускати на волю пташок, щоб співали на волі, Бога прославляли та просили щастя-удачі тому, хто їх випустив.

Господар випускає на волю, на сонце, також всіх тварин, навіть пса і кота виганяє на подвір'я, щоб чули весну і самі про себе дбали. Пасічники цього дня виставляють на двір вулики.

В родинах на Благовіщення заведено збиратися за святковим столом, а також молитися.

Що не можна робити на Благовіщення

В цей день за релігійними традиціями не рекомендують, шити, різати, і стригтися. Також не можна сваритися, лаятися, ображати когось, або згадувати старі образи.

Що можна їсти на Благовіщення

В цей час продовжується Великий піст. І продукти тваринного походження їсти не можна. Але на честь такого свято дозволяється вживати рибу. Їсти рибу дозволяється в вареному або тушкованому вигляді протягом дня.

Якщо ви не знаєте, що приготувати на Благовіщення, LIGA.Life ділиться рецептами рибних страв.