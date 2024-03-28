Чем удивит погода в пятницу и чего ждать в выходные 30-31 марта

Небольшое похолодание и дождь в пятницу. В выходные потепление

Фото: Укргидрометцентр

В пятницу ожидается похолодание и дождь. Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, 29 марта ночью в западных областях, днем в Украине, кроме северо-востока, порывы ветра 15-20 м/с. На Закарпатье и Карпатах ночью и утром сильные дожди.

Погода в Киеве

В Киеве ожидается облачность, похолодание и дождь. Температура ночью +8+9, днем +10+12 градусов. Суббота без осадков. В воскресенье снова солнечно и тепло, днем до +20.

Погода во Львове

В пятницу во Львове будет держаться облачная погода. Ночью сильный дождь утром ослабеет, а к середине дня должен совсем кончиться. Температура воздуха ночью +8+9, днем +14+15. В субботу и воскресенье без осадков, местами солнечно. Температура воздуха днем до +23.

Погода в других городах Украины

Весь день в Днепре будет облачно. Днем пойдет дождь с грозой, однако ближе к вечеру он должен утихнуть. Температура воздуха ночью +8, а днем +17 градусов. В субботу потепление без осадков. Воскресенье солнечно, температура воздуха до +20.

В Одессе теплее всего. Осадков не ожидается. Температура ночью +9+10, днем до +17+19 градусов. В выходные немного прохладнее +13+14, местами облачно.

Создано LIGA.net по информации Sinoptik.ua