Чим здивує погода у п’ятницю і чого чекати на вихідні 30-31 березня

Невелике похолодання і дощ в п’ятницю. У вихідні потепління

Фото: Укргідрометцентр

У п'ятницю очікується похолоданні і дощі. Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, 29 березня вночі у західних областях, вдень в Україні, крім північного-сходу, пориви вітру 15-20 м/с. На Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці значні дощі.

Погода в Києві

У Києві в п’ятницю очікується хмарність, похолодання та дощ. Температура вночі +8+9, вдень +10+12 градусів. Субота без опадів. В неділю знову сонячно і тепло, вдень до +20.

Погода у Львові

Протягом п’ятниці у Львові буде триматися хмарна погода. Нічний сильний дощ вранці послабшає, а до середини дня має зовсім скінчитися. Температура повітря вночі +8+9, вдень +14+15. В суботу та неділю без опадів, місцями сонячно. Температура повітря вдень до +23.

Погода в інших містах України

Протягом усього дня у Дніпрі буде хмарно. Вдень очікується дощ із грозою, проте ближче до вечора він має стихнути. Температура повітря вночі +8, а вдень +17 градусів. У суботу потепління, без опадів. У неділю сонячно, температура повітря до +20.

В Одесі найтепліше. Опадів не очікується. Температура вночі +9+10, вдень до +17+19 градусів. У вихідні трохи прохолодніше +13+14, місцями хмарно.

Створено LIGA.net за інформацією Sinoptik.ua