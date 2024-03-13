Что готовит погода в Украине 14 марта

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14 марта в большинстве областей Украины облачно и мокрый снег с дождем.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко : возможны прояснения на западе, севере и в центре. Преимущественно умеренный или слабый ветер. Сильный юго-восточный ветер возможен только в восточных областях и в Приазовье. Температура воздуха 14 марта в течение дня составит +3+8 градусов, в Закарпатье и юге Крыма +9+14 градусов.

Погода в Киеве

С утра и до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Без осадков. Температура ночью 0+1, днем повышение до +5.

Погода во Львове

На протяжении всего дня погода во Львове будет держаться облачная погода. Без осадков. Температура воздуха ночью +2, днем +4+5.

Погода в Днепре

Облачная погода продержится в Днепре весь день. Начиная с середины дня сильный дождь, который ближе к вечеру станет слабее. Температура воздуха ночью 0+2, днем +4+6.

Погода в Одессе

В Одессе в течение всего дня погода будет пасмурной. Сильный дождь, который пройдет почти весь день, к вечеру постепенно ослабеет. Температура воздуха ночью +3+4, днем +5+6.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об опасных гидрологических явлениях в Киевской области. 12-15 марта, в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, в связи с прохождением весеннего половодья, на р. Днепр в г. Киеве и Бориспольском районе Киевской области уровни воды будут содержаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий. Уровень опасности желтый.

Создано LIGA.net по информации Sinoptik.ua