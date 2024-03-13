Що готує погода в Україні 14 березня

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14-го березня в більшості областей України хмарно та мокрий сніг з дощем.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко: можливі прояснення на заході, півночі та подекуди в центрі. Переважно помірний чи навіть слабкий вітер. Сильний південно-східний вітер можливий лише в східних областях та Приазов'ї. Температура повітря 14-го березня протягом дня становитиме +3+8 градусів, на Закарпатті та півдні Криму +9+14 градусів.

Погода в Києві

З ранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура вночі 0+1, вдень підвищення до +5.

Погода у Львові

Протягом усього дня у Львові буде триматися хмарна погода. Без опадів. Температура повітря вночі +2, вдень +4+5.

Погода у Дніпрі

Хмарна погода протримається у Дніпрі увесь день. Починаючи з середини дня йтиме сильний дощ, який ближче до вечора стане слабкішим. Температура повітря вночі 0+2, вдень +4+6.

Погода в Одесі

В Одесі протягом усього дня погода буде похмурою. Сильний дощ, який ітиме майже весь день, до вечора поступово послабшає. Температура повітря вночі +3+4, вдень +5+6.

Український гідрометеорологічний центр попереджає про небезпечні гідрологічні явища по Київщині. 12-15 березня, внаслідок скидів води з Київського водосховища, у зв'язку з проходженням весняного водопілля, на р. Дніпро у м. Києві та Бориспільському районі Київської області рівні води утримуватимуться вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій. Рівень небезпечності жовтий.

Створено LIGA.net за інформацією Sinoptik.ua