Что приятного ждать от погоды 20 марта

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20 марта в Украине ожидается дождь. Но температура воздуха будет выше.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко , в течение дня температура воздуха +5+9 градусов. В восточных областях, в Крыму и Закарпатье +8+12 градусов. В восточной части осадки маловероятны.

Погода в Киеве

В Киеве на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Начиная с середины дня будет идти дождь, который к вечеру станет еще сильнее. Температура воздуха ночью +1, днем +4+6 градусов. Ветер северный.

Погода во Львове

Во Львове облачно. Ночью будет идти мелкий дождь, который усилится утром, но к середине дня должен прекратиться. Температура воздуха ночью +3, днем до +6.

Погода в других городах Украины

С утра и до самого вечера в Днепре небо будет покрыто облаками. Ночью будет идти дождь. Утром распогодится, но в этот день осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью +6, а днем +8+11 градусов. Ветер восточный.

В Одессе облачно. Ночью возможен дождь. Днем осадки не ожидаются. Температура ночью +3+2, днем +4+5. Ветер северный, северо-западный.

20 марта сохраняется снеголавинная опасность третьего уровня на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Возможно схождение лавин – предупреждает Украинский гидрометеорологический центр.

Создано LIGA.net по информации Sinoptik.ua и Украинский гидрометеорологический центр .