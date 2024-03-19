Що приємного чекати від погоди 20 березня

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20 березня в Україні очікується дощі. Але температура повітря буде вищою.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, протягом дня температура повітря +5+9 градусів. У східних областях, в Криму та на Закарпатті +8+12 градусів. В східній частині опади малоймовірні.

Погода в Києві

У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Починаючи з середини дня йтиме дощ, який до вечора стане ще сильнішим. Температура повітря вночі +1, вдень +4+6 градусів. Вітер північний.

Погода у Львові

У Львові хмарно. Вночі йтиме дрібний дощ, який посилиться вранці, але до середини дня повинен припинитися. Температура повітря вночі +3, вдень до +6.

Погода в інших містах України

З ранку до самого вечора у Дніпрі небо буде вкрите хмарами. Уночі йтиме дрібний дощ. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається. Температура повітря вночі +6, а вдень +8+11 градусів. Вітер східний.

В Одесі хмарно. Вночі можливий дощ. Вдень опадів не передбачається. Температура вночі +3+2, вдень +4+5. Вітер північний, північно-західний.

20 березня зберігається сніголавинна небезпека третього рівня на високогір’ях Закарпатської та Івано-Франківської областей. Можливе сходження лавин – попереджає Український гідрометеорологічний центр.

Створено LIGA.net за інформацією Sinoptik.ua та Український гідрометеорологічний центр.