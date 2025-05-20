Завтра День ангела Елены 2025 по новому календарю: поздравления с праздником
День Ангела Елены / Фото: Pixabay
Содержание:
  1. Когда День ангела Елены в 2025 году по новому календарю
  2. Что означает имя Елена
  3. Красивые поздравления с именинами Елены в картинках

Когда День ангела Елены в 2025 году по новому календарю

21 мая чествуется царица Елена, мать равноапостольного князя Константина Великого. Ранее отмечалось 3 июня.

26 мая церковь чествует мученицу Елену. По старому календарю – 8 июня.

11 июля чествуется равноапостольная Ольга, которая в крещении получила имя Елена. По старому календарю – 24 июля.

30 октября почитается Святая Елена, мать сербского короля Стефана. Ранее отмечалось 12 ноября.

Что означает имя Елена

Елена – распространенное украинское имя. Пришло к нам из Древней Греции, происходит от имени Helene и означает "факел".

Красивые поздравления с именинами Елены в картинках

Завтра День ангела Елены 2025 по новому календарю: поздравления с праздником
Поздравление с днем ангела Елены / Фото: LIGA.net
Завтра День ангела Елены 2025 по новому календарю: поздравления с праздником
Поздравление с днем ангела Елены / Фото: LIGA.net
Завтра День ангела Елены 2025 по новому календарю: поздравления с праздником
Картинки с днем ангела Елены / Фото: LIGA.net
Завтра День ангела Елены 2025 по новому календарю: поздравления с праздником
Когда день ангела Елены / Фото: LIGA.net
Завтра День ангела Елены 2025 по новому календарю: поздравления с праздником
День ангела Елены / Фото: LIGA.net
Завтра День ангела Елены 2025 по новому календарю: поздравления с праздником
С днем ангела Елены / Фото: LIGA.net
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