Завтра День ангела Елены 2025 по новому календарю: поздравления с праздником
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Когда День ангела Елены в 2025 году по новому календарю
21 мая чествуется царица Елена, мать равноапостольного князя Константина Великого. Ранее отмечалось 3 июня.
26 мая церковь чествует мученицу Елену. По старому календарю – 8 июня.
11 июля чествуется равноапостольная Ольга, которая в крещении получила имя Елена. По старому календарю – 24 июля.
30 октября почитается Святая Елена, мать сербского короля Стефана. Ранее отмечалось 12 ноября.
Что означает имя Елена
Елена – распространенное украинское имя. Пришло к нам из Древней Греции, происходит от имени Helene и означает "факел".