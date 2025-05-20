Завтра День ангела Олени 2025 за новим календарем: привітання зі святом
День Ангела Олени / Фото: Pixabay
Зміст:
  1. Коли День ангела Олени у 2025 році за новим календарем
  2. Що означає ім'я Олена
  3. Красиві привітання з іменинами Олени у картинках

Коли День ангела Олени у 2025 році за новим календарем

21 травня вшановується цариця Олена, матір рівноапостольного князя Костянтина Великого. Раніше відзначалося 3 червня.

26 травня церква вшановує мученицю Олену. За старим календарем – 8 червня.

11 липня шанується рівноапостольна Ольга, яка у хрещенні отримала ім’я Олена. За старим календарем – 24 липня.

30 жовтня вшановується Свята Олена, матір сербського короля Стефана. Раніше відзначалося 12 листопада.

Що означає ім'я Олена

Олена – поширене українське ім’я. Прийшло до нас із Давньої Греції, походить від імені Helene й означає "смолоскип".

Красиві привітання з іменинами Олени у картинках

Завтра День ангела Олени 2025 за новим календарем: привітання зі святом
Вітання з днем ангела Олени / Фото: LIGA.net
Завтра День ангела Олени 2025 за новим календарем: привітання зі святом
Привітання з днем ангела Олени / Фото: LIGA.net
Завтра День ангела Олени 2025 за новим календарем: привітання зі святом
Картинки з днем ангела Олени / Фото: LIGA.net
Завтра День ангела Олени 2025 за новим календарем: привітання зі святом
Коли день ангела Олени / Фото: LIGA.net
Завтра День ангела Олени 2025 за новим календарем: привітання зі святом
День ангела Олени / Фото: LIGA.net
Завтра День ангела Олени 2025 за новим календарем: привітання зі святом
З днем ангела Олени / Фото: LIGA.net
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