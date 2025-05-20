Завтра День ангела Олени 2025 за новим календарем: привітання зі святом
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Коли День ангела Олени у 2025 році за новим календарем
21 травня вшановується цариця Олена, матір рівноапостольного князя Костянтина Великого. Раніше відзначалося 3 червня.
26 травня церква вшановує мученицю Олену. За старим календарем – 8 червня.
11 липня шанується рівноапостольна Ольга, яка у хрещенні отримала ім’я Олена. За старим календарем – 24 липня.
30 жовтня вшановується Свята Олена, матір сербського короля Стефана. Раніше відзначалося 12 листопада.
Що означає ім'я Олена
Олена – поширене українське ім’я. Прийшло до нас із Давньої Греції, походить від імені Helene й означає "смолоскип".