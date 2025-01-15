День Соборности Украины 2025. История праздника и мероприятия в этом году

Что мы знаем о Дне Соборности Украины? Главное о государственном празднике в 2025 году и о провозглашении Акта Объединения

День соборности Украины 2025 / Фото: depositphotos

Когда День Соборности Украины 2025

День соборности Украины традиционно отмечается 22 января. Этот праздник символизирует единство украинских земель и напоминает о значимом историческом событии – провозглашении Акта объединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР).

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В 2025 году этот день будет отмечаться в условиях, сохраняющих определенные ограничения из-за ситуации в стране, однако украинцы в очередной раз проявят свое стремление к единению.

История Соборности Украины в цифрах

1 декабря 1918 года – подписан предвступительный договор об объединении УНР и ЗУНР. 22 января 1919 – провозглашен Акт Объединения на Софийской площади в Киеве. 1990 год – создана первая "живая цепь" единства между Киевом и Львовом с участием более 3 миллионов человек. 1999 год – День Соборности официально провозглашен государственным праздником указом Президента Украины.

История Соборности Украины: "живий ланцюг" / Фото: uinp

Этот день олицетворяет общие стремления народа к независимости, свободе и суверенности.

Одним из культурных символов является песня "За Украину", которая стала выразителем идеи соборности.

Песня по стихам украинского поэта Николая Вороного, опубликованных в начале 1917 года. Песня быстро распространилась среди сечевых стрелков, уже в конце года ее пело украинское войско не только в Галичине, но и по всей Украине.

Мероприятия ко Дню Соборности 2025 в Киеве

На 22 января этого года запланированы различные события по всей стране, в частности:

Концерт "Ко Дню Соборности Украины" в Национальной опере Украины им. Шевченко.

в Национальной опере Украины им. Шевченко. Торжественный вечер "Ко Дню Соборности Украины. Украинская песня объединяет" в Национальной филармонии Украины.

Во многих городах, как и в предыдущие годы, будут проводиться символические акции единства, выставки архивных фото и тематические лекции.

Мероприятия ко Дню Соборности 2025 года / Фото: depositphotos

В этом году по-прежнему празднования будут проходить с учетом ограничений безопасности. Власти призывают украинцев участвовать в мероприятиях ответственно, в частности дистанционно приобщаться к онлайн-стримам торжеств. Соответствующие рекомендации будут обновлены ближе к дате праздника.

Сохранение памяти о таких событиях как Акт Объединения – это важный шаг к укреплению национального сознания, особенно в современных условиях. В этот день призываем каждого вспомнить слова из песни "За Украину" и присоединиться к инициативам в вашем регионе или онлайн, чтобы поддержать идею соборности.