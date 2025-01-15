День Соборності України 2025. Історія свята і заходи цього року

Що ми знаємо про День Соборності України? Головне про державне свято у 2025 році та проголошення Акта Злуки

День соборності України 2025 / Фото: depositphotos

Коли День Соборності України 2025

День Соборності України традиційно відзначається 22 січня. Це свято символізує єдність українських земель і нагадує про вагому історичну подію – проголошення Акта Злуки між Українською Народною Республікою (УНР) та Західноукраїнською Народною Республікою (ЗУНР).

У 2025 році цей день відзначатиметься в умовах, що зберігають певні обмеження через безпекову ситуацію в країні, однак українці вкотре виявлять своє прагнення до єднання.

Історія Соборності України у цифрах

1 грудня 1918 року – підписано передвступний договір про об’єднання УНР і ЗУНР. 22 січня 1919 року – проголошено Акт Злуки на Софійському майдані у Києві. 1990 рік – утворено перший "живий ланцюг" єдності між Києвом і Львовом за участі понад 3 мільйонів людей. 1999 рік – День Соборності офіційно проголошено державним святом указом Президента України.

Історія Соборності України: живий ланцюг / Фото: uinp

Це свято уособлює спільні прагнення народу до незалежності, свободи та суверенності.

Одним із культурних символів є пісня "За Україну", яка стала виразником ідеї соборності.

Пісня за віршами українського поета Миколи Вороного, що були опубліковані на початку 1917 року. Пісня швидко поширилася серед січових стрільців, вже наприкінці року її співало українське військо не лише на Галичині, а й по всій Україні.

Заходи до Дня Соборності 2025 у Києві

На 22 січня цього року заплановано різноманітні події по всій країні, зокрема:

Концерт "До Дня Соборності України" у Національній опері України ім. Т. Г. Шевченка.

у Національній опері України ім. Т. Г. Шевченка. Урочистий вечір "До Дня Соборності України. Українська пісня єднає" у Національній філармонії України.

Також у багатьох містах, як і в попередні роки, проводитимуться символічні акції єдності, виставки архівних фото та тематичні лекції.

Заходи до Дня Соборності 2025 / Фото: depositphotos

Цьогоріч, як і раніше, святкування відбуватимуться з урахуванням безпекових обмежень. Влада закликає українців брати участь у заходах відповідально, зокрема дистанційно долучатися до онлайн-стрімів урочистостей. Відповідні рекомендації будуть оновлені ближче до дати свята.

Збереження пам'яті про такі події як Акт Злуки — це важливий крок до зміцнення національної свідомості, особливо в сучасних умовах. У цей день закликаємо кожного згадати слова з пісні "За Україну" і долучитися до ініціатив у вашому регіоні чи онлайн, щоб підтримати ідею соборності.