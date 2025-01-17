Коли та чому розпочато традицію єднання українців – історія та доречні привітання. Чому для українців важливий цей день

День єднання 2025 / Фото: freepik

Коли День єднання у 2025 році

День єднання в Україні щороку відзначається 16 лютого. У 2025 році це свято припадає на неділю, тому воно стає ще більш зручним для проведення відповідних заходів і акцій. Цей день покликаний символізувати єдність українців та їхню згуртованість перед викликами сучасності.

16 лютого стало важливою датою для країни з 2022 року. Свято впроваджено згідно з Указом Президента України "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства" від 14 лютого 2022 року. Відтоді День єднання набув символічного значення для консолідації суспільства та підтримки патріотичного духу.

Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність.

День єднання: історія свята та що воно означає

День єднання був проголошений у складний для України період, коли перед країною постало багато геополітичних і внутрішніх викликів. 16 лютого 2022 року це свято стало відповіддю на зовнішню загрозу і нагадуванням про необхідність бути єдиними як у захисті національних інтересів, так і в розвитку країни.

День єднання України має кілька ключових аспектів:

Патріотизм і згуртованість. Він об'єднує українців незалежно від регіону проживання чи мови спілкування.

Він об'єднує українців незалежно від регіону проживання чи мови спілкування. Підтримка армії. Цього дня особливу увагу приділяють військовим і волонтерам, які відіграють ключову роль у захисті державного суверенітету.

Цього дня особливу увагу приділяють військовим і волонтерам, які відіграють ключову роль у захисті державного суверенітету. Культурна ідентичність. Проведення культурних і мистецьких заходів допомагає зберігати національні традиції та об'єднувати різні покоління.

День єднання символізує те, що разом ми здатні подолати будь-які труднощі та зберегти нашу незалежність.

Привітання з Днем єднання

Привітання з нагоди Дня єднання можуть бути як офіційними, так і дружніми. Ось декілька варіантів текстів для листівок і соціальних мереж:

Офіційне привітання: "Дорогі українці! Щиро вітаю вас із Днем єднання! У цей день ми згадуємо, що наша сила – в єдності, патріотизмі та згуртованості. Разом ми здатні змінити майбутнє країни на краще. Зі святом єдності та взаємопідтримки!" Дружнє привітання: "З Днем єднання! Нехай цей день стане ще одним нагадуванням, що разом ми – непереможна сила. Єдність робить нас сильнішими та допомагає здолати будь-які перешкоди!" Коротке побажання: "Вітаю з Днем єднання! Будьмо разом, адже разом ми – Україна!"

Окрім текстових привітань, популярними є ілюстрації й листівки. Пропонуємо кілька ідей для візуального оформлення:

патріотичні зображення з українським прапором;

символічні малюнки із серцями та голубами миру;

зображення військових і волонтерів у дусі єдності.

Привітання до Дня єднання / Фото: freepik

Листівка до Дня єднання / Фото: glavcom

Листівка до Дня єднання / Фото: vseosvita

День єднання 16 лютого 2025 року — це свято, яке об'єднує українців у всьому світі й нагадує про те, наскільки важливо бути згуртованими перед викликами. Нехай цей день стане нагодою згадати про нашу силу, патріотизм і бажання будувати краще майбутнє разом.