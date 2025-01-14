Усе про день 15 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Чим знаменний день 15 січня? Розповідаємо, які церковні та міжнародні свята відзначати завтра

Яке свято 15 січня (Фото: Pixabay / NickyPe)

Яке церковне свято завтра, 15 січня

Православна церква 15 січня вшановує преподобного Павла Фівейського, Іоана Кущника та преподобних Прохора і Гавриїла.

Павло Фівейський народився у Єгипті. Ще дитиною осиротів. Коли дізнався, що до його міста йдуть гонителі християн, пішов у пустелю. Там Павло оселився у невеличкій печері й харчувався тільки фініками й хлібом.

Таке пустельне життя святий Павло вів 91 рік, постійно молячись Богу. До нього за життя не приєдналося учнів, він не заснував обителі, але після його смерті, у віці 113 років, пустелю потроху заповнювали його послідовники. Павло Фівейський вважається засновником пустельного чернецтва.

Іоан Кущник – візантійський чернець, сподвижник та святий. Юнак з заможної родини з Константинополя таємно пішов у монастир та прийняв чернече життя. Помер юнак дуже молодим, у віці 25 років. На могилі його заможні батьки побудували храм на його честь.

Іменини та день ангела завтра

За новоюліанським календарем, що діє в Україні, 15 січня свої іменини відзначають Павло, Гаврило, Прохор та Іван.

Який день ангела 15 січня (Фото: Pixabay / buzukis)

Хто народився в цей день

15 січня 1871 року народився відомий український історик, письменник та перекладач Агатангел Кримський. Науковець разом з іншими заснував 1918 року Академію наук України.

Українець кримськотатарського походження був поліглотом, володів 60 мовами. Працював та збирав наукові матеріали на Близькому Сході. Викладав арабську мову, вивчав Коран, став професором історії ісламу. Агатангел Кримський видав цілу бібліотеку підручників з філології та історії Близького Сходу.

Агатангел Кримський (Фото: Вікіпедія)

Професор також вивчав історію української мови. Був директором Інституту української наукової мови. За участь в українському національному житті та спілкування з діячами української культури Агатангела почала переслідувати радянська влада. Він був відсторонений від наукової роботи, а пізніше заарештований та висланий до табору в Казахстані.

Агатангел Кримський помер в тюремній лікарні в засланні 1942 року, за офіційною версією — від виснаження. Але існує версія, що український професор у віці 71 року був жорстоко закатований.

Міжнародні свята 15 січня

15 січня у світі святкують День народження Вікіпедії – універсальної інтернет-енциклопедії, що допомагає людям обмінюватися знаннями. Енциклопедії існують вже більш як тисячі років. Першим, хто почав збирати знання, був Арістотель. Уривки зібраних ним знань частково дійшли до нашого часу. Вікіпедія вважається одним з успішних, дивних і сміливих проєктів нашого часу.

Народні прикмети 15 січня

У народному календарі, як завжди, існує кілька прикмет до цього дня: