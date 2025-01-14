Все о дне 15 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Чем знаменателен день 15 января? Рассказываем, какие церковные и международные праздники отмечать завтра

Какой праздник 15 января (Фото: Pixabay / NickyPe)

Какой церковный праздник завтра, 15 января

Православная церковь 15 января чествует преподобного Павла Фивейского, Иоанна Кущника, а также преподобных Прохора и Гавриила.

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Павел Фивейский родился в Египте. Еще ребенком осиротел. Когда узнал, что в его город идут гонители христиан, ушел в пустыню. Там Павел поселился в небольшой пещере, питался только финиками и хлебом.

Такую пустынную жизнь святой Павел вел 91 год, молясь Богу. К нему при жизни не присоединилось ученики, он не основал обители, но после его смерти, в возрасте 113 лет, пустыню понемногу заселяли его последователи. Павел Фивейский считается основателем пустынного монашества.

Иоанн Кущник – византийский монах, сподвижник и святой. Юноша из богатой семьи из Константинополя тайно ушел в монастырь и принял монашескую жизнь. Умер молодой человек рано, в возрасте 25 лет. На его могиле состоятельные родители построили храм в его честь.

Именины и день ангела завтра

По новоюлианскому календарю, действующему в Украине, 15 января свои именины отмечают Павел, Гавриил, Прохор и Иван.

Какой день ангела 15 января (Фото: Pixabay / buzukis)

Кто родился в этот день

15 января 1871 года родился известный украинский историк, писатель и переводчик Агафангел Крымский. Ученый вместе с другими основал в 1918 году Академию наук Украины.

Украинец крымскотатарского происхождения был полиглотом, владел 60 языками. Работал и собирал научные материалы на Ближнем Востоке. Преподавал арабский язык, изучал Коран, стал профессором истории ислама. Агафангел Крымский издал целую библиотеку учебников по филологии и истории Ближнего Востока.

Агафангел Крымский (Фото: Википедия)

Профессор также изучал историю украинского языка. Был директором Института украинского научного языка. За участие в украинской национальной жизни и общение с деятелями украинской культуры Агафангела начали преследовать советские власти. Он был отстранен от научной работы, а затем арестован и выслан в лагерь в Казахстане.

Агафангел Крымский скончался в тюремной больнице в ссылке в 1942 году, по официальной версии — от истощения. Но существует версия, что украинский профессор в возрасте 71 года был жестоко замучен.

Международные праздники 15 января

15 января в мире празднуют День рождения Википедии – универсальной интернет-энциклопедии, помогающей людям обмениваться знаниями. Энциклопедии существуют уже более тысячи лет. Первым, кто начал собирать знания, был Аристотель. Отрывки собранных им знаний частично дошли до нашего времени. Википедия считается одним из успешных, удивительных и смелых проектов нашего времени.

Приметы 15 января

В народном календаре, как всегда, существует несколько примет к этому дню: