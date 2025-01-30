День стоматолога 2025: история праздника и поздравления
Когда день стоматолога 2025
День стоматолога мировое сообщество отмечает ежегодно 9 февраля. Украина присоединилась к празднованию в 1993 году. К празднику, как правило, в стоматологиях проходят образовательные мастер-классы по уходу за зубами и бесплатные профилактические осмотры.
Как появился день стоматолога: история праздника
День стоматолога отмечается в день Святой Аполлонии, считавшейся покровительницей тех, кто страдает от зубной боли. А с появлением стоматологии как профессии, в 18 веке, Мученицу Аполлонию стали считать и покровительницей всех стоматологов.
Девушка была христианкой и приняла мучения за веру во Христа в 249 году. Палачи вырвали девушке все зубы, но она не поддалась боли и сама прыгнула в огонь, где и погибла. С тех пор люди верили: если произнести имя Аполлонии и помолиться ей, зубная боль отступит.