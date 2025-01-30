День стоматолога 2025: история праздника и поздравления

Поздравление с Днем стоматолога / Фото: happymonday.ua

Когда день стоматолога 2025

День стоматолога мировое сообщество отмечает ежегодно 9 февраля. Украина присоединилась к празднованию в 1993 году. К празднику, как правило, в стоматологиях проходят образовательные мастер-классы по уходу за зубами и бесплатные профилактические осмотры.

Как появился день стоматолога: история праздника

День стоматолога отмечается в день Святой Аполлонии, считавшейся покровительницей тех, кто страдает от зубной боли. А с появлением стоматологии как профессии, в 18 веке, Мученицу Аполлонию стали считать и покровительницей всех стоматологов.

Девушка была христианкой и приняла мучения за веру во Христа в 249 году. Палачи вырвали девушке все зубы, но она не поддалась боли и сама прыгнула в огонь, где и погибла. С тех пор люди верили: если произнести имя Аполлонии и помолиться ей, зубная боль отступит.

Поздравления с днем стоматолога в открытках

Поздравление с Днем стоматолога / Фото: Liza.ua

С Днем стоматолога / Фото: Liza.ua

Поздравление стоматолога с праздником / Фото: happymonday.ua

Открытка с Днем стоматолога / Фото: rivne.media

С Днем стоматолога – картинка / Фото: happymonday.ua

Поздравление с Днем стоматолога в картинках /Фото: rivne.media