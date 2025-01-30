День стоматолога 2025: історія свята та привітання

Привітання з Днем стоматолога / Фото: happymonday.ua

Коли день стоматолога 2025

День стоматолога світова спільнота відзначає щороку 9 лютого. Україна приєдналася до святкування у 1993 році. До свята, як правило, у стоматологічних клініках проходять освітні майстер-класи з догляду за зубами та безплатні профілактичні огляди.

Як з'явився день стоматолога: історія свята

День стоматолога відзначається у день Святої Аполлонії, що вважалася покровителькою тих, хто страждає від зубного болю. А з появою стоматології як професії, у 18-му столітті, Мученицю Аполлонію стали вважати й покровителькою усіх стоматологів.

Дівчина була християнкою і прийняла муки за віру в Христа у 249-му році. Кати вирвали дівчині усі зуби, але вона не піддалася болю й сама стрибнула у вогонь, де і загинула. Відтоді люди вірили: якщо вимовити ім’я Аполлонії та помолитися їй, зубний біль відступить.

Привітання з днем стоматолога у листівках

Привітання з Днем стоматолога / Фото: Liza.ua

З Днем стоматолога / Фото: Liza.ua

Привітання стоматолога зі святом / Фото: happymonday.ua

Листівка з Днем стоматолога / Фото: rivne.media

З Днем стоматолога – картинка / Фото: happymonday.ua

Привітання з Днем стоматолога в картинках / Фото: rivne.media